Дилеры на «Авто.ру» смогут рассчитать кредитный потенциал машин

«Авто.ру Бизнес» запустил новый инструмент для дилеров — кредитный потенциал машин. Инструмент поможет оценить вероятность дальнейшей перепродажи в кредит подержанного автомобиля. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

С его помощью продавцу сможет точнее спрогнозировать кумулятивную маржу еще на этапе выкупа автомобиля, что в итоге напрямую влияет на доход дилерских центров.

Оценкой занимается нейросеть, которую специалисты сервиса обучают на данных кредитных брокеров и информации о залогах из отчетов «Авто.ру». ИИ при оценке учитывает бренд, модель, привод, пробег, год выпуска, поколение и т.д. Далее для каждого автомобиля рассчитывается вероятность продать его в кредит. Для максимально точного прогноза дилеры могут передать данные по своей истории кредитных продаж — нейросеть дополнительно учтет полученную статистику истории продаж и предложит персонализированную оценку для определенного продавца.

Инструмент доступен дилерам в личном кабинете «Авто.ру Бизнес» в карточках машин. Возможность просмотра кредитного потенциала отдельно не тарифицируется, он доступен для всех клиентов платформы.

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