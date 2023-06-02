В январе-мае 2023 года спрос на кредиты заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спад был замечен в категории кредитов для бизнеса — число онлайн-запросов упало на 57%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Выберу.ру», с результатами ознакомился RB.RU.

Спрос на кредиты для бизнеса упал в два раза