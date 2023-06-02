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Спрос на кредиты для бизнеса упал в два раза

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-мае 2023 года спрос на кредиты заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спад был замечен в категории кредитов для бизнеса —  число онлайн-запросов упало на 57%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Выберу.ру», с результатами ознакомился RB.RU.

Спрос на кредиты для бизнеса упал в два раза

Заметное охлаждение наблюдается в категории потребительских кредитов — падение на 25%, и кредитных карт — на 30%. Наименьшее падение было зафиксировано в направлении автомобильных кредитов — 2%.

Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак объснил падение тем, что сейчас многие компании адаптировались к изменениям, нашли альтернативные ресурсы и перестроили логистические цепочки, поэтому потребность бизнеса в кредитах стала существенно меньше. 

При этом, кредиты на автомобили, несмотря на санкции, почти не утратили актуальности, снижение спроса было незначительным.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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