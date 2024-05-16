Сооснователь Instagram* стал директором по продуктам в Anthropic

Разработчик генеративного искусственного интеллекта Anthropic нанял сооснователя Instagram* Майка Кригера на должность директора по продуктам. Он будет курировать все дальнейшие разработки компании, сообщил предприниматель в X.
Ключевое решение Anthropic — ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Стартап в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.
В начале марта компания анонсировала новое поколение моделей искусственного интеллекта — Claude 3, которое включает три модели с разными возможностями и параметрами: Haiku, Sonnet и Opus.
*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Фото на обложке: G Holland /
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