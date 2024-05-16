Разработчик генеративного искусственного интеллекта Anthropic нанял сооснователя Instagram* Майка Кригера на должность директора по продуктам. Он будет курировать все дальнейшие разработки компании, сообщил предприниматель в X.



Сооснователь Instagram* стал директором по продуктам в Anthropic