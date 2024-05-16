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Сооснователь Instagram* стал директором по продуктам в Anthropic

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик генеративного искусственного интеллекта Anthropic нанял сооснователя Instagram* Майка Кригера на должность директора по продуктам. Он будет курировать все дальнейшие разработки компании, сообщил предприниматель в X.

Сооснователь Instagram* стал директором по продуктам в Anthropic

Ключевое решение Anthropic — ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Стартап в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.

В начале марта компания анонсировала новое поколение моделей искусственного интеллекта — Claude 3, которое включает три модели с разными возможностями и параметрами: Haiku, Sonnet и Opus. 

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Фото на обложке: G Holland / Shutterstock

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