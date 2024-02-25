Инвестиции в криптосферу с 2017 года достигли $90 млрд

Новое исследование инвестиций в криптовалютные и связанные с блокчейном компании показало, что отрасль достигла нового рекорда: общая сумма в долларах с 2017 года возросла до $90 млрд (сделок было совершено свыше 9,5 тыс.).
По данным The Block Research, только в феврале 2024 года уже совершено более 50 сделок, а всего с начала года —230 (на общую сумму около $1,3 млрд).
Подавляющее большинство инвестиций было сделано в проекты DeFi, NFT, игры и web3. В сделках наиболее активно участвовали Animoca Brands, Polychain Capital, Framework Ventures и Shima Capital.
В рамках одной из самых громких инвестиций в этом месяце Tether вместе с соучредителем Solana Анатолием Яковенко вложился в серии A на сумму $25 млн в компанию по криптомобильным платежам Oobit.
Исследователи также отметили, что большинство заявлений о финансировании (помимо упомянутой сделки с Oobit) касались вливаний на сумму менее $10 млн. Таким образом, количество новых ежемесячных сделок остается относительно стабильным, но суммы их уменьшаются и значительно отстают от уровней инвестиций 2021-2022 гг.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2024
26 февраля 2024
29 февраля 2024