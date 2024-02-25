Инвестиции в криптосферу с 2017 года достигли $90 млрд

Новое исследование инвестиций в криптовалютные и связанные с блокчейном компании показало, что отрасль достигла нового рекорда: общая сумма в долларах с 2017 года возросла до $90 млрд (сделок было совершено свыше 9,5 тыс.).

По данным The Block Research, только в феврале 2024 года уже совершено более 50 сделок, а всего с начала года —230 (на общую сумму около $1,3 млрд).

Подавляющее большинство инвестиций было сделано в проекты DeFi, NFT, игры и web3. В сделках наиболее активно участвовали Animoca Brands, Polychain Capital, Framework Ventures и Shima Capital.

В рамках одной из самых громких инвестиций в этом месяце Tether вместе с соучредителем Solana Анатолием Яковенко вложился в серии A на сумму $25 млн в компанию по криптомобильным платежам Oobit.

Исследователи также отметили, что большинство заявлений о финансировании (помимо упомянутой сделки с Oobit) касались вливаний на сумму менее $10 млн. Таким образом, количество новых ежемесячных сделок остается относительно стабильным, но суммы их уменьшаются и значительно отстают от уровней инвестиций 2021-2022 гг.

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