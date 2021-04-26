Конкурс для технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» открыл регистрацию

Инвестиционная компания «Криптонит», мобильный оператор «МегаФон» и горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» запускают третий ежегодный «Криптонит Startup Challenge» — конкурс для технологических стартапов.

В новом сезоне победители смогут реализовать пилотные проекты в «МегаФон», «Металлоинвест» и компаниях в составе «ИКС Холдинга»: каждый из них получит шанс на инвестиции, новые бизнес-партнерства и масштабирование, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

В призовой фонд также входит 1 млн рублей на развитие проекта и поездки на одну из европейских стартап-конференций.

В «Криптонит Startup Challenge» могут принять участие проекты, соответствующие одному или нескольким технологическим трекам: DeepTech, Hardware, MarTech и PromTech.

Интерес представляют стартапы, у которых уже есть прототип (MVP) или готовый продукт, в команде не менее двух вовлечённых участников. Дополнительным преимуществом станет наличие клиентов и первой выручки.

В финал конкурса, который состоится 10 сентября, пройдут 10 команд. Они встретятся с известными инвесторами и топ-менеджерами крупнейших российских компаний на очной питч-сессии.

«Каждый год «Криптонит Startup Challenge» собирает сотни лучших стартапов. Для них мы не просто инвестор, но еще и бизнес-партнер, который поможет в поиске бизнес-заказчика, масштабировании или реализации пилотных проектов», — комментирует Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». «В этом году мы сохранили уникальный состав жюри и объединили партнеров, лидеров в своей области, чтобы способствовать внедрению инновационных проектов в крупных российских компаниях».

Членами жюри являются генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Подробнее о конкурсе и условиях участия можно узнать на сайте конкурса.

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Фото: kryptonite-startup.ru.