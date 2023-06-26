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Компания «КриптоПро» первой сертифицировала HSM-модуль российского производства

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания «КриптоПро» первой сертифицировала Hardware Security Module (HSM-модуль) российского производства. Он нужен для шифрования карточных платежей. Модуль заменит продукцию ушедшей из РФ Thales.

Компания «КриптоПро» первой сертифицировала HSM-модуль российского производства

В «КриптоПро» сообщили «Коммерсанту», что количество производимых ежемесячно модулей будет зависеть от числа заказов.

Аппаратный модуль безопасности — это специализированное вычислительное устройство. Оно предназначено для выполнения криптоопераций с высоким уровнем защищенности. Их выпускают в разных вариациях: от простой карты расширения до отдельных устройств, которые имеют антивандальную защиту. 

Банки должны перейти на отечественные модули с 1 января 2024 года. Для этого придется перестраивать интерфейс, рассказали эксперты.

Фото на обложке: Unsplash

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