Крипторынок потерял свыше $2 млрд после введения Трампом импортных пошлин

Криптотрейдеры за сутки потеряли свыше $2 млрд на фоне введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщает Crypto Briefing.

Трамп 2 февраля распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины на товары из Китая. Кроме того, США вводят 10-процентные пошлины на весь импорт энергоносителей из Канады.

Информация о новых тарифах привела к волатильности на криптовалютном рынке: инвесторы отреагировали на опасения усиления инфляционного давления, пишет Crypto Briefing.

По данным CoinGecko, в тот же день курс биткоина опустился с отметки в районе $100 тыс. до уровня ниже $91,5 тыс., а курс Ethereum упал на 24%, до $2,3 тыс.

За сутки из-за волатильности рынка были ликвидированы длинные позиции на сумму $1,7 млрд, причем трейдеры Ethereum понесли убытки в размере $528 млн долларов, а биткоин-трейдеры — в размере $421 млн, свидетельствуют данные Coinglass.

Общая капитализация криптовалютного рынка сократилась примерно на 8%, однако большинство криптоактивов за сутки понесли двузначные потери. XRP и DOGE упали на 30%, ADA — на 35%, а SOL и BNB — на 15%, пишет Crypto Briefing.

Аналитики полагают, что новые тарифы Трампа могут в будущем привести к увеличению спроса на биткоин как на средство защиты от инфляции. По мнению руководителя отдела альфа-стратегий в Bitwise Asset Management Джеффа Парка, введение новых тарифов может ослабить доллар и создать благоприятные условия для роста биткоина.

27 января капитализация мирового крипторынка упала более чем на 5%. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы по криптовалютам.

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