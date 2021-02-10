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Завлекают в пирамиду биткоином: ЦБ назвал новые «инвестиционные игры» мошенников

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Центробанк назвал основные способы мошенничества с помощью финансовых интернет-пирамид. Мошенники активно привлекают средства для инвестирования в криптовалюты, онлайн-инвестиционные игры и псевдостартапы. Об этом сообщает ТАСС.

Завлекают в пирамиду биткоином: ЦБ назвал новые «инвестиционные игры» мошенников
«16% от общего количества интернет-проектов и иностранных организаций как раз привлекают [инвестиции] в криптовалюту», — рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Таким образом, каждый шестая финансовая интернет-пирамида привлекала средства для инвестирования в цифровые активы.

Также, по словам представителя регулятора, мошенники активно привлекают средства в инвестиционные и экономические игры, проводимые в интернете. При этом злоумышленники зачастую обещают доходность до 100% в месяц. На такие проекты приходится 32% выявленных финансовых пирамид, сообщил Лях.

Наконец, в финансовых пирамидах часто предлагаются инвестиции в псевдостартапы. По данным ЦБ, в России особенно активно используется тема сельского хозяйства.

«Стартапы могут быть разными. В России, например, очень популярно якобы инвестирование в агропроекты», — пояснил специалист.

Фото: imred / Shutterstock

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