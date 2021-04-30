Криптовалюта Chia взорвала рынок накопителей: продажи жёстких дисков выросли в 6 раз

Криптовалюта Chia, торги которой откроются только 3 мая, уже успела наделать шума в Китае. В связи с тем, что для её майнинга достаточно лишь большого жёсткого диска, продажи твердотельных накопителей в Поднебесной бьют все рекорды.
В частности, количество заказов на твердотельные накопители компании Adata увеличились в апреле на 500%, сообщает Techspot. Наибольшей популярностью при этом пользуются максимально дорогие варианты жёстких дисков объёмом от 1 до 2 ТБ.
Об аналогичной ситуации сообщала и компания Jiahe Jinwei, занимающая четвёртое место в Китае по производству модулей памяти. Правда, здесь ситуация ещё более неоднозначная — покупатели смели с полок все имевшиеся запасы NVMe-накопителей моделей Gloway и Asgard.
Тем временем hardware-лихорадка, связанная с Chia, выходит за пределы Китая и начинает проникать в другие азиатские страны. Это привело к резкому спросу и нехватке предложения на рынке накопителей и грозит повторением ситуации с дефицитом видеокарт, использовавшихся для майнинга других криптовалют.
Некоторые производители уже начинают готовиться к возможным последствиям: например, компания Galax предупредила китайских клиентов , что аннулирует гарантию на свою продукцию, использовавшуюся для майнинга Chia.
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