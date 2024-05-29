Постоянные кредитные каникулы для МСП сравнили с «длинными деньгами»

Государство планирует предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса право на постоянные кредитные каникулы уже с этого лета. Получать полугодовую небесплатную отсрочку, гарантированную государством, можно будет без дополнительных условий. По мнению бизнеса, кредитные каникулы, гарантированные государством, благо для развития, своего рода «длинные деньги». Минусом станет то, что их можно брать лишь раз в пять лет, ведь кризисы в РФ случаются чаще.

Кредитным каникулам для МСП быть

Уже летом этого года в России может заработать постоянный механизм кредитных каникул для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также микропредприятий. С инициативой их введения в начале года выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил органам власти до 1 июня изменить законы так, чтобы «некрупный бизнес» смог получать полугодовые каникулы раз в пять лет и это было гарантировано государством. После кредитных каникул, уточнил Путин, кредитная история не должна быть испорчена.

«Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории», — говорил тогда Путин.

Кредитные каникулы для малого бизнеса по государственным программам уже вводились в период пандемии и после начала СВО. По оценке ЦБ РФ, в 2022 году до 75% субъектов, воспользовавшиеся каникулами, смогли преодолеть сложности. Для участия в них нужно было продемонстрировать снижение показателей. В настоящее время, чтобы получить каникулы, бизнес должен договариваться с банками, которые не всегда идут на встречу.

Постоянные кредитные каникулы не будут бесплатными, узнало издание «Известия». В отличие, например, от каникул по ипотечным кредитам для населения, когда замороженные платежи были перенесены на конец срока, банк будет начислять дополнительные проценты на протяжении всего срока каникул для МСП. Ожидается, что дискуссии по условиям каникул в правительстве продлятся до начала июня, затем проект обсудят в Госдуме РФ. Запустить программу планировалось с 1 июня, но, судя по всему, это случится позже. RB.RU обратился в ЦБ РФ с запросом о том, на каком этапе находится обсуждение механизма кредитных каникул.

Просроченная задолженность МСП продолжает расти

Кредитные каникулы поддержат бизнес, ведь вводятся они в непростое время, ЦБ РФ фиксирует рост просроченных долгов у МСП, по состоянию на 1 апреля таких предриятий уже выявлено 77 тыс. из 6,5 млн.

Согласно данным ЦБ РФ, просроченная задолженность «некрупного бизнеса» в России растет вместе с увеличением темпов кредитования. С 1 января по 1 апреля просроченный долг МСП вырос на 37 млрд рублей, до 657 млрд рублей, в том числе за последний месяц еще на 0,6%, или 4 млрд рублей. Всего на 1 апреля субъекты МСП задолжали банкам 13 трлн рублей. Просроченными официально признаны 132,1 тыс. кредита МСП, это на 64,5% больше, чем годом ранее.

Рост просроченной задолженности не является критическим, он сопровождается стабильным снижением доли МСП в общем объеме просроченных долгов, увечичением численности малых и средних предприятий. По мнению экспертов, показателей скорее говорит о попытках МСП развиваться в сложных условиях, внедрять импортозамещения, противостоять санкциям, что требует от государства дополнительной поддержки.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитический центр «БизнесДром» опубликовали в журнале «Банковское обозрение» отчет, где связали рост числа кредитов с подъемом деловой активности.

«Из-за санкций многие предприятия несут дополнительные расходы на перестройку бизнес-цепочек, им остро требуются оборотные и инвестиционные средства», — говорится в отчете.

Пока государство развивает льготное кредитование и оказывает гарантийную поддержку при нехватке залогов, еще одной мерой станут кредитные каникулы, полагают эксперты.

Кредитные каникулы — длинные деньги

Как пояснил RB.RU Евгений Кондаков, консультант и собственник предприятия «Мегасет74», занимающегося доставкой еды, любой бонус от государства помогает малому бизнесу выжить. Сейчас появляется много программ поддержки. Например, Евгений собирается оформить соцконтракт, знает, что предприниматели обращаются за поддержкой для молодых. Кредитные каникулы от государства станут еще одним плюсом, ведь это, по мнению Кондакова, длинные деньги.

«Кредитные каникулы — это длинные деньги с отсрочкой платежа, и это хорошо. Я занимаюсь общепитом, моему предприятию пятый месяц, и только в следующем месяце мы выйдем в операционный плюс, или хотя бы в точку безубыточности. Нам бы очень не повредили деньги с отсрочкой платежа, например, в пять месяцев. Пускай проценты набегут, это не такая критичная сумма относительно тела долга», — пояснил эксперт.

Кондаков считает, что периодичность кредитных каникул раз в пять лет — не так уж и мало, ведь помимо них есть еще масса программ, которые помогают, и каждый раз их можно использовать. Например, можно взять поддержку для масштабирования и открыть новые точки, поясняет консультант.

Владелец интернет-магазина детской одежды и обуви «Диномама.Ру» Марина Першикова заявила, что ее компания предпочитает привлекать не банковские кредиты, а брать взаймы у физических лиц: ставка меньше, условия проще. Предпринимательница считает, что появление кредитных каникул хороший шаг, но условия не выгодные, а периодичность получения не достаточная.

«Полученный под хорошую ставку кредит можно и продлить. Это, может быть, даже выгоднее, чем брать новый. Другой вопрос, что последнее время у нас нестандартные ситуации бывали чаще, чем раз в пять лет: 2018, 2020, 2022 годы. А каникулы хотят давать раз в 5 лет», — констатировала эксперт.

Першикова говорит, что в 2020 году, при введении карантина, банки давали бизнесу возможность реструктуризации имеющихся кредитов, но предложения не показались выгодными.

«Мы в тот момент все взвесили, просчитали и решили, что нет. Предполагаю, что для компаний, которые в тот момент остались без выручки совсем, это было хоть каким-то подспорьем», — сказала предпринимательница.

Как пояснил RB.RU основатель сервиса продвижения и аналитики для селлеров «Анабар» Петр Марков, которому приходится работать с малыми и средними предприятиями, поставщиками маркетплейсов (селлерами), подавляющее большинство берут кредиты на закупку товара. Часто селлеры выбирают потребительское кредитование, но сейчас кредитуются и под залог товаров. По словам эксперта, возможность взять кредитные каникулы – это несомненное благо для продавцов, особенно когда уже надо возвращать тело кредита, а все деньги в товаре.

«И главное отличие от существующих банковских программ – возможность получить каникулы, даже если банк не идет навстречу», — отметил Марков.

Идеальным, полагает Марков, было бы позволить селлеру брать кредитные каникулы сразу на все займы в банках. Ситуация, когда у продавца несколько кредитов в разных банках, довольна частая.

«В идеале, селлер сам должен выбрать, по каким кредитам он хочет брать кредитные каникулы, а по каким — нет», — сообщил Марков. Но условия программы, которые обсуждает ЦБ РФ, предусматривают каникулы только раз в пять лет, а на один кредит разрешено брать отсрочку до полугода только один раз.

Марков отметил важность момента, что каникулы не отразятся на кредитной истории, ведь бизнес селлеров завязан на заемных средствах.

«Селлеры используют кредитное плечо не единоразово на старте, а используют их все время и невозможность брать кредиты в будущем будет большой проблемой для бизнеса», — добавил эксперт.

Сохранится ли чистой кредитная история?

Согласно задумке властей, постоянные кредитные каникулы не будут влиять на кредитную историю заемщика, но банки рекомендуют пользоваться такими предложениями от государства обоснованно.

Заместитель председателя правления «СДМ-Банка» по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин считает, что если бизнесу данные кредитные каникулы окажутся необходимы, например, в силу его сезонной деятельности, то это может помочь ряду предприятий справиться с временными сложностями и продолжить привычную работу. Но, конечно, банки, выдавая кредиты, оценивают возможность таких рисков. Банкир считает, что у нормально работающей компании в прогнозируемых условиях потребность в каникулах должна быть нивелирована ее финансовой политикой.

«Учитывается сезонность, планируются финансовые ресурсы. И тогда этой меры не понадобится. Вместе с тем, определенной необходимости введения кредитных каникул мы сейчас не видим», — говорит Андрюшкин.

Эксперт уверен, что целесообразность кредитных каникул очевидна при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Например, как было в пандемию, когда одновременно очень много предприятий столкнулись с тем, что их покупатели оказались недоступны. По словам банкира, в силу разных причин и сейчас компании обращаются в банк с просьбой пролонгировать либо реструктурировать кредиты, но таких обращений мало, если кредитный портфель обладает «достаточным качеством».

«По текущим принципам оценки рисков, в том числе принятым на законодательном уровне, обращения за реструктуризацией или пролонгацией кредитов вызывают необходимость создания банком резервов, которые восполнят возможные потери. То есть в любом случае политика рисков предусматривает, что подобные обращения вызваны не очень позитивными тенденциями в бизнесе и ведут к тому, что банк начинает оценивать такой реструктурированный кредит как более рискованный», — предупредил эксперт.

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