ТАСС узнал об обысках в IT-компании «Крок»

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании "Крок", проводятся обыски, изучается интересующая документация», — заявил собеседник ТАСС.

В пресс-службе «Крок» не подтвердили и не опровергли информацию об обысках. Там сообщили, что компания «продолжает деятельность в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».

«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — добавили в «Крок».

«Крок» создана в 1992 году, изначально занималась поставками и обслуживанием компьютерной техники. Сейчас компания оказывает IT-услуги в области системной интеграции и управляемых облачных B2B-сервисов, включая перспективные технологии, big data, блокчейн, ИИ, а также машинное обучение.

«Крок» участвовала в создании государственной автоматизированной системы «Выборы», информационных систем ФСБ, а также системы проведения ЕГЭ, пишет Forbes.

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