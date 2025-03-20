ТАСС узнал об обысках в IT-компании «Крок»
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«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании "Крок", проводятся обыски, изучается интересующая документация», — заявил собеседник ТАСС.
В пресс-службе «Крок» не подтвердили и не опровергли информацию об обысках. Там сообщили, что компания «продолжает деятельность в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками».
«Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев. Реализация проектов ведется в рамках договорных обязательств. Все информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов», — добавили в «Крок».
- «Крок» создана в 1992 году, изначально занималась поставками и обслуживанием компьютерной техники. Сейчас компания оказывает IT-услуги в области системной интеграции и управляемых облачных B2B-сервисов, включая перспективные технологии, big data, блокчейн, ИИ, а также машинное обучение.
- «Крок» участвовала в создании государственной автоматизированной системы «Выборы», информационных систем ФСБ, а также системы проведения ЕГЭ, пишет Forbes.
Фото на обложке: Georgy Dzyura / Shutterstock / FOTODOM
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