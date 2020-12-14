Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
DIG(IT)AL

КРОК создал виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В условиях масштабного перехода на удалёнку ИТ-компания КРОК предложила решение для 3D-проектировщиков «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Так, компания создала систему виртуальных рабочих столов, подключив к ней 80 рабочих станций. Благодаря этому время на выполнение типовых операций ИТ-специалистом сократилось в десятки раз.

КРОК создал виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Специалисты компании КРОК модернизировали и масштабировали систему виртуальных рабочих столов (VDI) «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Решение способствовало повышению информационной безопасности, защитив от потери конфиденциальных данных и несанкционированного доступа к ним. 

После обновления предыдущей версии системы виртуальных рабочих столов было выполнено масштабирование инфраструктуры для включения в неё 80 рабочих станций для 3D-проектировщиков компании. Вся информация хранится в дата-центре компании и не выносится за пределы безопасного периметра. 

Виртуализация не только позволила оптимизировать высокопроизводительные рабочие места, но и ускорила выполнение типовых операций ИТ-специалистом в десятки раз. 

«Это даёт необходимую гибкость в работе, позволяет оперативно масштабировать рабочие станции исходя из задач компании и потребностей конкретного специалиста, эффективно решать вопросы безопасности и интеллектуальной собственности», — комментирует директор департамента информационных технологий КРОК Мария Уколова.

Фото: SergeyNivens/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2020

RB.RU и Mastercard «заправят» бизнес на 100 тысяч рублей

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма