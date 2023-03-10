Qiwi назначила Льва Кроля членом совета директоров

Платежная система Qiwi объявила об изменениях в совете директоров. В него вошел занимающий на данный момент позицию директора по стратегии AppCapital Лев Кроль. Ранее совет директоров Qiwi покинула Татьяна Жаркова.
Директор по стратегии AppCapital Лев Кроль вошел в совет директоров Qiwi в качестве независимого директора, сообщила пресс-служба компании. Кроль также займет позиции в нескольких комитетах Qiwi.
Сейчас Лев Кроль занимает должность директора по стратегии в инвестиционной компании AppCapital. Ранее он был соучредителем SMM-агентства Manufactura и директором по маркетингу event-агентства «Клаустрофобия».
3 марта совет директоров Qiwi покинула неисполнительный директор Татьяна Жаркова, которая работала на этой позиции с августа 2020 года.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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