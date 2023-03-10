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Qiwi назначила Льва Кроля членом совета директоров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Платежная система Qiwi объявила об изменениях в совете директоров. В него вошел занимающий на данный момент позицию директора по стратегии AppCapital Лев Кроль. Ранее совет директоров Qiwi покинула Татьяна Жаркова.

Qiwi назначила Льва Кроля членом совета директоров

Директор по стратегии AppCapital Лев Кроль вошел в совет директоров Qiwi в качестве независимого директора, сообщила пресс-служба компании. Кроль также займет позиции в нескольких комитетах Qiwi.

Сейчас Лев Кроль занимает должность директора по стратегии в инвестиционной компании AppCapital. Ранее он был соучредителем SMM-агентства Manufactura и директором по маркетингу event-агентства «Клаустрофобия».

3 марта совет директоров Qiwi покинула неисполнительный директор Татьяна Жаркова, которая работала на этой позиции с августа 2020 года.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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