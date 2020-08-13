Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке
Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные на вторичном рынке России внедорожники и кроссоверы. Аналитики проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV. Полученными результатами компания поделилась с Rusbase.
Топ выглядит так:
- LADA 4x4 (средняя цена подержанного авто в первом полугодии 2020 года составила 224 тысячи рублей),
- Chevrolet Niva (300 тысяч рублей),
- KIA Sportage (812 тысяч рублей).
LADA 4x4 (Нива) стала самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV во всех крупных российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5 (стоит в городе в среднем 1,6 млн рублей), в Санкт-Петербурге — кроссовер KIA Sportage (793 тысячи рублей).
Активнее всего в первом полугодии интересовались покупкой подержанных внедорожников и кроссоверов жители Москвы (10% от общефедерального спроса) и Санкт-Петербурга (5%). Краснодар генерировал 3% от общефедерального спроса, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань — по 2%.
А вот меньше всего кроссоверами и внедорожниками интересовались в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске (менее 1% от общего спроса по стране).
В целом спрос на автомобили сегмента SUV за первые шесть месяцев 2020 года в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом. Отрицательную динамику показало и предложение. Но в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы увеличился на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге — на 4%.
Фото: Nikita Anokhin / Shutterstock
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