Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке

Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные на вторичном рынке России внедорожники и кроссоверы. Аналитики проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV. Полученными результатами компания поделилась с Rusbase.

Топ выглядит так:

LADA 4x4 (средняя цена подержанного авто в первом полугодии 2020 года составила 224 тысячи рублей), Chevrolet Niva (300 тысяч рублей), KIA Sportage (812 тысяч рублей).

LADA 4x4 (Нива) стала самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV во всех крупных российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5 (стоит в городе в среднем 1,6 млн рублей), в Санкт-Петербурге — кроссовер KIA Sportage (793 тысячи рублей).

Активнее всего в первом полугодии интересовались покупкой подержанных внедорожников и кроссоверов жители Москвы (10% от общефедерального спроса) и Санкт-Петербурга (5%). Краснодар генерировал 3% от общефедерального спроса, Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань — по 2%.

А вот меньше всего кроссоверами и внедорожниками интересовались в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске (менее 1% от общего спроса по стране).

В целом спрос на автомобили сегмента SUV за первые шесть месяцев 2020 года в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом. Отрицательную динамику показало и предложение. Но в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы увеличился на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге — на 4%.

Фото: Nikita Anokhin / Shutterstock