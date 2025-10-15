Крупнейший проект Google за пределами США — корпорация вложит рекордные $15 млрд в создание дата-центра в Индии
Google инвестирует $15 млрд в дата-центр в Индии
Google инвестирует $15 млрд в строительство центра обработки данных для искусственного интеллекта в южном индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает Reuters. Проект рассчитан на пять лет и станет крупнейшим капиталовложением американского техногиганта в Индии. Новый кампус с начальной мощностью 1 гигаватт должен стать самым масштабным ИИ-хабом Google за пределами США.
Индия поддерживает Google
Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил, что центр в портовом городе Вишакхапатнам станет ключевым элементом глобальной инфраструктуры компании. Министры информационных технологий и финансов Индии присутствовали на церемонии в Нью-Дели, отметив, что проект будет способствовать развитию цифровой экономики страны.
Google готова вкладываться в дата-центры
Google намерена потратить около $85 млрд в 2025 году на расширение мощностей своих дата-центров по всему миру. Компания усиливает инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на ИИ-сервисы, конкурируя с Microsoft, Amazon и другими крупными игроками. По оценке индийских властей, новый дата-центр создаст до 188 тыс. рабочих мест и станет одним из самых энергоёмких объектов региона.
Индия — перспективный рынок
Индия остаётся одним из важнейших рынков для Alphabet (холдинговая компания, управляющая компанией Google). Здесь YouTube имеет крупнейшую аудиторию в мире, а смартфоны на Android доминируют в продажах
Ранее Microsoft и Amazon также вложили миллиарды долларов в строительство дата-центров в стране, где уже насчитывается почти 1 миллиард интернет-пользователей. К проекту Google присоединились группа Adani и телеком-оператор Airtel, которые займутся строительством инфраструктуры и нового международного подводного кабельного шлюза.
Контекст
Google сталкивается в Индии с рядом антимонопольных разбирательств и судебных исков, включая претензии к политике YouTube в области искусственного интеллекта. Несмотря на это, компания видит в Индии стратегический рынок для роста: здесь формируется цифровая инфраструктура, которая определит баланс сил в мировой ИИ-экономике ближайшего десятилетия.
Фото: Bloomberg Creative / Getty Images
