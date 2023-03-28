Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На долю Russia Partners в «Банки.ру» нашлось сразу несколько крупных покупателей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Долю в 40% в капитале сервиса по подбору банковских и других финансовых продуктов «Банки.ру» у фонда Russia Partners может выкупить Московская биржа. Среди других крупных претендентов — «Яндекс» и Владимир Потанин, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На долю Russia Partners в «Банки.ру» нашлось сразу несколько крупных покупателей

О планах Russia Partners продать долю в «Банки.ру» стало известно в середине марта 2023 года. Тогда собеседники РБК говорили, что 100% компании оцениваются примерно в 13–16 млрд рублей.

Эксперты видят основу для заинтересованности всех потенциальных покупателей, однако считают возможную цену сделки слишком высокой.

Фото на обложке: Gumbariya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мосбиржа начнет торги фьючерсами на инвестирующий в японские компании фонд
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 «Яндекс» откроет в Белграде еще один офис — Forbes
  4. 4 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  5. 5 Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

29 марта 2023

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day

30 марта 2023

Startup Tour 2023 Якутск

Все ВОЗМОЖНОСТИ