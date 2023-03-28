На долю Russia Partners в «Банки.ру» нашлось сразу несколько крупных покупателей

Долю в 40% в капитале сервиса по подбору банковских и других финансовых продуктов «Банки.ру» у фонда Russia Partners может выкупить Московская биржа. Среди других крупных претендентов — «Яндекс» и Владимир Потанин, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
О планах Russia Partners продать долю в «Банки.ру» стало известно в середине марта 2023 года. Тогда собеседники РБК говорили, что 100% компании оцениваются примерно в 13–16 млрд рублей.
Эксперты видят основу для заинтересованности всех потенциальных покупателей, однако считают возможную цену сделки слишком высокой.
Фото на обложке: Gumbariya /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мосбиржа начнет торги фьючерсами на инвестирующий в японские компании фонд
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 «Яндекс» откроет в Белграде еще один офис — Forbes
- 4 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 5 Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
28 марта 2023
29 марта 2023
30 марта 2023