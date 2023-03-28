Долю в 40% в капитале сервиса по подбору банковских и других финансовых продуктов «Банки.ру» у фонда Russia Partners может выкупить Московская биржа. Среди других крупных претендентов — «Яндекс» и Владимир Потанин, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На долю Russia Partners в «Банки.ру» нашлось сразу несколько крупных покупателей