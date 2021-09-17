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«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукты и электронику под собственным брендом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» станет выпускать продукты питания и электронику под собственной торговой маркой «Кстати, на Маркете». На первом этапе это будут печенья, конфеты, зефир, орехи, затем и электроника, но конкретные товары компания не раскрыла.

«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукты и электронику под собственным брендом

Товары будут доступны по всей стране, марка может продавать со скидками за объем, сообщили «Коммерсанту» представители компании.

Сейчас у «Яндекса» около десяти партнеров по собственной торговой марке (СТМ), среди них — «Новапродукт», которая будет выпускать гранолу, «Белевские сладости» — на их площадке планируется производить часть кондитерских изделий.

Во втором квартале оборот компании вырос до 26,7 млрд рублей, а отрицательный скорректированный показатель EBITDA составил 9,9 млрд рублей.

По данным INFOLine, по итогам прошлого года доля СТМ в розничном товарообороте в продовольственном ритейле выросла более чем на 2 процентных пункта и превысила 10%. NielsenIQ оценивает долю СТМ в продажах ритейлеров с мая 2020 года по апрель 2021 года в 5,3% от общего объема, что является рекордным показателем за последние пять лет.

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Фото: страница «Яндекс.Маркет» на Facebook

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