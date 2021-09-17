«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукты и электронику под собственным брендом

«Яндекс.Маркет» станет выпускать продукты питания и электронику под собственной торговой маркой «Кстати, на Маркете». На первом этапе это будут печенья, конфеты, зефир, орехи, затем и электроника, но конкретные товары компания не раскрыла.
Товары будут доступны по всей стране, марка может продавать со скидками за объем, сообщили «Коммерсанту» представители компании.
Сейчас у «Яндекса» около десяти партнеров по собственной торговой марке (СТМ), среди них — «Новапродукт», которая будет выпускать гранолу, «Белевские сладости» — на их площадке планируется производить часть кондитерских изделий.
Во втором квартале оборот компании вырос до 26,7 млрд рублей, а отрицательный скорректированный показатель EBITDA составил 9,9 млрд рублей.
По данным INFOLine, по итогам прошлого года доля СТМ в розничном товарообороте в продовольственном ритейле выросла более чем на 2 процентных пункта и превысила 10%. NielsenIQ оценивает долю СТМ в продажах ритейлеров с мая 2020 года по апрель 2021 года в 5,3% от общего объема, что является рекордным показателем за последние пять лет.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: страница «Яндекс.Маркет» на Facebook
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сооснователи проданного «Яндексу» сервиса Bookform вышли из еще одного бизнеса
- 2 Что нужно знать при запуске образовательного стартапа на индийском рынке
- 3 Как объединить маркетинг и PR для эффективной воронки продаж
- 4 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
- 5 Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества