Курьеры и грузчики стали самыми популярными профессиями среди самозанятых

Аналитики МТС назвали самые популярные профессии среди самозанятых – ими стали курьеры, грузчики и копирайтеры. 40% всех самозанятых России приходится на пять регионов, а 80% из них – люди в возрасте от 30 до 39 лет.
В результатах исследования аналитики «МТС Банка» опирались на обезличенные данные собственных клиентов.
Анализ данных показал, что 40% самозанятых зарегистрированы в пяти регионах: Москва и Московская область, Краснодарский край, Петербург, Ростовская область, Свердловская область. Суммарная доля самозанятых в этих регионах выросла с 24% до 38% за первые полгода 2022-ого по сравнению с аналогичным периодом 2021-ого.
Самой популярной категорией регистрации самозанятых стала «прочее» – это копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики, пояснили в «МТС Банке». В топ-5 также вошли специалисты по ремонту квартир, водители, сотрудники сфер маркетинга и рекламы.
«Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений», – отметили в «МТС Банке».
80% всех самозанятых – люди в возрасте от 30 до 39 лет, уточнили в компании.
Фото на обложке: Michael Nivelet /
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