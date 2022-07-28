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Минпромторг объяснил, кто может претендовать на покупку российских активов H&M

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минпромторг объяснил, кто может претендовать на покупку российских активов шведской H&M, которая объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России. Компания продает все магазины, распределительный центр и запасы товаров.

Минпромторг объяснил, кто может претендовать на покупку российских активов H&M

О возможных покупателях российских активов H&M Минпромторг рассказал ТАСС. Ими могут стать российские инвесторы либо инвесторы из так называемых дружественных стран. При этом последним Минпромторг готов оказать поддержку в приобретении бизнеса H&M.

H&M сообщила о постепенном сворачивании бизнеса в России и планах на продажу российских активов в четверг. Шведский ритейлер располагает в России 170 магазинами, распределительным центром на 57 тыс. кв. м., запасами товаров на 30 недель. Все это выставлено на продажу и оценивается в $210 млн, пишет «Коммерсант».

H&M закрыла свои магазины в России в марте спустя несколько недель после начала спецоперации на Украине. В России H&M работал с 2009 года.

Фото на обложке: NeydtStock / Shutterstock

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