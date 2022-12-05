Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин.
Одной из главных задач он назвал сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры "Яндекса"».
- 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ. Сам он заявил, что «сосредоточится на крупных проектах частных инициатив».
- О том, что Кудрин перейдет работать в «Яндекс», СМИ писали ранее, также сообщалось о встрече бывшего главы СП с президентом РФ для обсуждения дальнейшей судьбы технологической компании.
- «Яндекс» 25 ноября подтвердил планы о реорганизации бизнеса в связи со сложной геополитической ситуацией. Зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. выходит из числа акционеров. Международные структуры подразделений автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных выделят в самостоятельные компании.
- Источники также сообщали, что Алексей Кудрин возглавит в российском бизнесе ключевую управляющую структуру. Ему передадут 5% акций компании.
Фото на обложке: Официальный сайт Алексея Кудрина
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