«Кухня на районе» и Checkme запустили сервис консультаций по правильному питанию

«Кухня на районе» и сервис управления здоровьем Сheckme запустили диетологический чекап . Это специальный комплекс медобследований с индивидуальной консультацией диетолога-эндокринолога по правильному питанию. Об этом RB.ru сообщил представитель сервиса.

В диетологический чекап входит расширенный биохимический анализа крови. Консультация по результатам анализа проводится в онлайн-формате. Помимо расшифровки анализа, врач рассчитает индекс массы тела и даст рекомендации по питанию.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

выбрать подходящую медлабораторию на карте через специальный веб-сайт «Кухни» или личный кабинете Checkme.ru;

подобрать дату и время посещения и оплатить чекап;

получить индивидуальные рекомендации диетолога после прохождения чекапа.

Отмечается, что полученные советы можно будет учесть при выборе блюд в «Кухне на районе».

Стоимость диетологического чекапа составляет 3 тысячи рублей.

Кухня на районе — сервис быстрой доставки готовых блюд через приложение. На сегодняшний день, по собственным данным, в Москве работает 43 кухни. Среднее время доставки заказа составляет 25 минут. С февраля 2020 компания запустила раздел экспресс-доставки продуктов. Дарксторы представлены в 4 районах Москвы.

Сервис Checkme помогает проходить медицинские обследования (чекапы). По предоставленным данным, в команде проекта 23 врача разных специальностей. Они разрабатывают состав чекапов и следят за списком назначенных обследований. Финальный состав анализов для сервиса утверждает Европейская ассоциация терапевтов.

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