«Кухня на районе» приостановила работу из-за вспышки заболевания

Сервис доставки продуктов «Кухня на районе» приостановил работу после вспышки пищевого ботулизма в Москве. Компания проверяет «вообще все продукты», чтобы исключить новые риски.
«Еще временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Фото: «Кухня на районе»
В субботу в Telegram-каналах появилась информация о том, что минимум 8 человек попали в больницу с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.
Все они заказывали еду «через службы доставки». Следственный комитет Москвы возбудил дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По информации ведомства, при осмотре прилегающей к складам территории была «обнаружена интересующее следствие продукция, от которой работники пытались избавиться».
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование и посоветовал не есть салат лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе» и салат с тунцом от «Гастропорт».
По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, которая не передается от человека к человеку. Токсины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку.
В «Кухне на районе» сообщили, что болезнь могла спровоцировать консервированная фасоль от одного из поставщиков. Компания убрала блюдо «Салат Лобио» из продажи и начала проверку всей цепочки поставок и производства.
Как пишет Telegram-канал «Новости Москвы», уже пострадали 18 человек, 10 из которых официально признаны потерпевшими.
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