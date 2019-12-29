Пользователи «Кухни на районе» смогут вернуть упаковку для переработки
«Кухня на районе» и российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) запустили кампанию по переработке упаковки. Пользователи «Кухни» смогут сдать одноразовую посуду курьеру при следующем заказе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Опция возврата упаковки станет доступна в приложении «Кухни на районе» с 25 декабря. Доплата за возврат составит 9 рублей. 3 рубля пойдут курьеру, 3 — на покрытие расходов сортировки, 3 — в WWF.
Чтобы сдать упаковку на переработку, нужно:
- помыть контейнер и сложить в пакет «Кухни»;
- при следующем заказе нажать кнопку «Вернуть упаковку» в приложении в корзине;
- передать упаковку курьеру, когда он отдаст заказ.
Дальше курьер везет упаковку обратно на кухню и кладет ее в промаркированный контейнер. Ежедневно вся сданная упаковка отправляется на сортировочную линию MGS Group, расположенную в Троицке. Там она распределяется по фракциям — бумага, пластик — и отправляется на переработку.
«Мы заметили, что уже большая часть наших клиентов заказывает в «Кухне» на ежедневной основе — для них наглядна проблема пластиковой упаковки. И мы предложим всем клиентам просто ополоснуть контейнеры от органических отходов, аккуратно сложить в тот же пакет и обменяться с райдером при следующем заказе. Плата за возврат 9 рублей является символической», — рассказал CMO «Кухни на районе» Кирилл Родин.
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