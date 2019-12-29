Пользователи «Кухни на районе» смогут вернуть упаковку для переработки

«Кухня на районе» и российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) запустили кампанию по переработке упаковки. Пользователи «Кухни» смогут сдать одноразовую посуду курьеру при следующем заказе. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Опция возврата упаковки станет доступна в приложении «Кухни на районе» с 25 декабря. Доплата за возврат составит 9 рублей. 3 рубля пойдут курьеру, 3 — на покрытие расходов сортировки, 3 — в WWF.

Чтобы сдать упаковку на переработку, нужно:

помыть контейнер и сложить в пакет «Кухни»;

при следующем заказе нажать кнопку «Вернуть упаковку» в приложении в корзине;

при следующем заказе нажать кнопку «Вернуть упаковку» в приложении в корзине; передать упаковку курьеру, когда он отдаст заказ.

Дальше курьер везет упаковку обратно на кухню и кладет ее в промаркированный контейнер. Ежедневно вся сданная упаковка отправляется на сортировочную линию MGS Group, расположенную в Троицке. Там она распределяется по фракциям — бумага, пластик — и отправляется на переработку.