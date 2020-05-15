Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru вложилось в «Кухню на районе»

Совместное предприятие Сбербанка Mail.ru Group — «О2О холдинг» — инвестировало в сервис доставки готовой еды «Кухня на районе». Об этом пишут « Ведомости».

По данным ЕГРЮЛ, в залоге у СП оказалось 30% сервиса — по 15% долей сооснователей «Кухни на районе» Олега Козырева и Алексея Колесникова. Условие возврата залога — «полное исполнение любых обязательств» компанией перед «О2О холдингом» по договору займа на сумму до 290 млн руб.

Колесников подтвердил информацию. Он рассказал изданию, что доли других владельцев компании закладывать не предполагается. Представители Delivery Club и «О2О холдинга» отказались от комментариев.

«Кухня на районе» появилась в 2018 году. Она специализируется на доставке еды собственного приготовления. Основатели компании — создатели Рокетбанка Колесников и Козырев, бывший маркетолог Рокетбанка Кирилл Родин, создатель агрегатора доставки еды «ЕдаСюда» Антон Лозин.

Сторонние инвесторы сервиса — основатель проекта «Делатели.Офисов» Павел Мельников и управляющий партнер АФК «Система» Максим Янпольский. По информации Forbes, они вложили в «Кухню на районе» примерно 5 млн рублей.

Также в компанию инвестировали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и «дочка» девелопера ПИК — «ПИК-инвестпроект».

Сейчас в «Кухне на районе» у Козырева и Колесникова по 23,6%. Крупнейший владелец сервиса — «ПИК-инвестпроект», у него 25,8%. 12% — у Янпольского, 10% — у Солонина.

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