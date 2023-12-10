«Кухня на районе» запустила формат локального меню

Служба доставки еды «Кухня на районе» запустила технологию составления меню на основе локальных пользовательских исследований. Первый концепт-дарк китчен компания в воскресенье открыла в Хамовниках в Москве, сообщает пресс-служба «Кухни на районе».
Сервис планирует масштабировать изучение локальных предпочтений клиентов для составления на их основе персонализированного меню, уникального для каждого района.
Для этого «Кухня на районе» намерена использовать CSAT (индекс удовлетворенности клиента), CustDev и ситуативные исследования.
К примеру, на основе исследований специально для жителей Хамовников сервис включил в меню следующие позиции: ризотто с грибами, ризотто с форелью, мак эн чиз с сосисками, авокадо тост, говядина в перечном соусе с лапшой соба и другие.
Служба доставки также добавила конструктор меню и увеличила вариативность напитков: появились кофе на альтернативном молоке и свежевыжатые соки.
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