«Купер» регистрирует отдельный бренд для B2B

Заявка поданы на торговую марку «Купер.Бизнес» по МКТУ №№ 09, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35 и 39. Речь идет об услугах по аренде складов, доставке, демонстрации товаров, электронных досках объявлений, различных товарах и прочем.

«В рамках стратегической трансформации бизнеса компания "Купер" развивает новые направления, включая B2B. Для удобства клиентов регистрируем новые товарные знаки, которые в том числе будут использованы на внешних мероприятиях», — пояснили Русбейс в пресс-службе компании.

Сейчас «Купер» работает в 360 городах России и доставляет товары из 100 продуктовых сетей, 1300 магазинов непродовольственных товаров и более чем 35 тыс. ресторанов, следует из данных на сайте сервиса.

Сервис уже работает с юрлицами и ИП, оказывает услуги доставки для бизнеса из магазинов «Метро» и «Лента» с возвратом НДС, а также из «Магнита», «Пятерочки», «Вкусвилла» и других.

«Похоже, "Купер" действительно из тех, кто ищет себя во всех направлениях. С B2C-сегментом уже все ясно: высокая конкуренция, рост затрат на логистику, давление маркетплейсов. Вот и решили попробовать себя в B2B — может, тут повезет», — прокомментировал планы компании независимый PR-консультант Денис Голдман.

По словам эксперта, регистрация товарного знака «Купер.Бизнес» и заявка по целому списку классов МКТУ говорит о попытке создать отдельный бренд специально под корпоративных клиентов.

«Это логичный шаг. Юрлица — более стабильная аудитория, у которой выше средний чек, меньше возвратов и понятнее логистика», — считает Голдман.

По его словам, работа с бизнесом дает возможность выйти за пределы стандартной «доставки из магазина» — речь уже идет о складах, демонстрации товаров, логистических услугах и даже досках объявлений. Видно, что компания хочет стать чем-то вроде инфраструктурного партнера для малого и среднего бизнеса, добавил Голдман.

«Так что пусть уж действительно занимаются B2B — если не получается зарабатывать на конечных потребителях, может, бизнес-клиенты окажутся более благодарными», — заключил эксперт.

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