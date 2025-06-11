Курбан Муртазалиев инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение сети Balance Coffee

По информации издания, деньги пойдут на открытие новых заведения в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах. Процесс масштабирования планируется завершить до 2027 года.

Кроме уже перечисленных городов кофейни появятся в Махачкале, Пятигорске, Майкопе, Кисловодске, Черкесске, на курортах Красная Поляна, Архыз и Приэльбрусье. Средства пойдут на запуск IT-платформы для развития франшизы.

Balance Coffee «продолжит заниматься обновлением облика городов и созданием современных открытых пространств для местных жителей вокруг кофеен».

Муртазалеив сообщил изданию, что развивает бизнес в основном в регионах, но не исключил открытия в Москве и других городах-миллионниках.

Сеть Balance Coffee была основана Муртазалиевым в 2019 году, сейчас в нее входят 14 спешелти-кофеен в Нальчике, Владикавказе, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. По итогам 2024 года оборот компании составил 500 млн рублей.

Торговая марка Balance Coffee принадлежит Джамиле Муртазалиевой. Предпринимательница подала иск в суд к Инне Забродиной из Новосибирска с требованием досрочно прекратить права на товарный знак Food Balance из-за его неиспользования.

Фото на обложке: Balance Coffee