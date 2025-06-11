Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Курбан Муртазалиев инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение сети Balance Coffee

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Предприниматель Курбан Муртазалиев инвестирует 1,5 млрд рублей собственных и привлеченных средств в открытие более 100 спешелти-кофеен Balance Coffee и запуск IT-платформы, пишет Forbes.
Курбан Муртазалиев инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение сети Balance Coffee
  1. Новости

По информации издания, деньги пойдут на открытие новых заведения в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах. Процесс масштабирования планируется завершить до 2027 года.

Кроме уже перечисленных городов кофейни появятся в Махачкале, Пятигорске, Майкопе, Кисловодске, Черкесске, на курортах Красная Поляна, Архыз и Приэльбрусье. Средства пойдут на запуск IT-платформы для развития франшизы.

Balance Coffee «продолжит заниматься обновлением облика городов и созданием современных открытых пространств для местных жителей вокруг кофеен».

Муртазалеив сообщил изданию, что развивает бизнес в основном в регионах, но не исключил открытия в Москве и других городах-миллионниках.

Сеть Balance Coffee была основана Муртазалиевым в 2019 году, сейчас в нее входят 14 спешелти-кофеен в Нальчике, Владикавказе, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. По итогам 2024 года оборот компании составил 500 млн рублей.

Торговая марка Balance Coffee принадлежит Джамиле Муртазалиевой. Предпринимательница подала иск в суд к Инне Забродиной из Новосибирска с требованием досрочно прекратить права на товарный знак Food Balance из-за его неиспользования.

Открыть кафе, не имея накоплений? Почему бы и нет. Узнай, как это сделать, на образовательной платформе «Курс».

Фото на обложке: Balance Coffee

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме