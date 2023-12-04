Самыми востребованными сотрудниками на рынке труда этой осенью стали курьеры и программисты

Самыми востребованными сотрудники на рынке труда этой осенью стали курьеры и программисты. Количество вакансий по этим специальностям год к году выросло в 3,5-4,3 раза, а зарплатные предложения – в среднем на 28%.

Курьеры, программисты и банковские работники стали специалистами, востребованность в которых этой осенью выросла больше, чем в других. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа». Аналитики сравнили периоды с сентября по ноябрь 2023 и 2022 годов.

Вакансий курьеров стало в 4,3 раза больше при среднем зарплатном предложении в 69 тыс. рублей, программистов – в 3,5 раза больше при зарплате в 67 тыс. рублей, банковских работников – в 3,1 раза больше при гонораре в 66,4 тыс. рублей.

«По итогам осени 2023 года средние предложения по оплате труда в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 28% и достигли отметки в 62 701 рубль», – отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

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