Большинство россиян не платят за курьерские дополнительные услуги — исследование

Большинство россиян не платит за дополнительные услуги курьерских служб, показало исследование. Те, кто платят, предпочитают потратиться на быструю доставку и надежную упаковку. Примечательно, что за упаковку чаще платят мужчины, а за экспресс-доставку – женщины, потому что сделали заказ накануне события.

Половина россиян (48%) больше всего доверяют курьерской службе СДЭК. Об этом говорится в результатах исследования про пользование россиянами курьерскими службами, которое провела платформа «Кукушка». На втором месте по популярности расположилась служба Boxberry, следом за ней – «Яндекс.Доставка» и «Почта России».

Исследование показало, что 61% россиян не платят за дополнительные услуги курьерских служб. Другая часть опрошенных готова платить за быструю доставку и надежную упаковку. За упаковку больше платят мужчины (11% против 8%), за экспресс-доставку – женщины (60% против 48%).

По данным опроса, в 27% случаев время доставки заказа по России составляет от трех до четырех дней, также в 27% случаев – от пяти до семи дней. При этом каждый пятый респондент сообщил, что получает посылку в течение одного или двух дней. Лишь каждому десятому приходится ждать посылку более восьми дней.

У 59% опрошенных никогда не было связанных с доставкой негативных случаев. Среди другой части респондентов 15% сталкивались с тем, что получали товар, который не заказывали, 12% – получали заказ с большим опозданием.

«Кукушка» провела исследование в октябре среди 6 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 60 лет в городах с населением более 10 тыс. человек.

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