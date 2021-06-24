Курорты Краснодарского края закроются для невакцинированных с 1 августа

Курортная инфраструктура Краснодарского края – гостиницы, пансионаты, санатории, станет недоступна для невакцинированных от COVID-19 с 1 августа. Еще раньше - с 1 июля, они будут принимать людей только с отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 июля, курортные инфраструктурные объекты региона будут принимать гостей только с наличием отрицательного ПЦР-теста либо привитых.

«В крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача – защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», – рассказал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

С 1 августа гостиницы, пансионаты, санатории будут принимать только вакцинированных гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, добавил Кондратьев.

По данным оперативного штаба по COVID-19, 24 июня в Краснодарском крае выявлено 123 новых случаев заболевания коронавирусом – 34 место среди российских регионов.

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