Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Курорты Краснодарского края закроются для невакцинированных с 1 августа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Курортная инфраструктура Краснодарского края – гостиницы, пансионаты, санатории, станет недоступна для невакцинированных от COVID-19 с 1 августа. Еще раньше - с 1 июля, они будут принимать людей только с отрицательным ПЦР-тестом.

Курорты Краснодарского края закроются для невакцинированных с 1 августа

С 1 июля, курортные инфраструктурные объекты региона будут принимать гостей только с наличием отрицательного ПЦР-теста либо привитых.

«В крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача – защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», – рассказал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

С 1 августа гостиницы, пансионаты, санатории будут принимать только вакцинированных гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания, добавил Кондратьев.

По данным оперативного штаба по COVID-19, 24 июня в Краснодарском крае выявлено 123 новых случаев заболевания коронавирусом – 34 место среди российских регионов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд арестовал летного директора S7 Airlines Мансура Бардакова, подозреваемого в коммерческом подкупе
  2. 2 «Это единственный способ побороть эпидемию»: мнения представителей крупного бизнеса о вакцинации
  3. 3 Какой у вас COVID-статус? Работодатели в России стали чаще требовать вакцину или тест
  4. 4 В Москве разрешили находиться на летних верандах кафе без QR-кода
  5. 5 Российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения через платформу «Гостех»

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2021

Онлайн-чемпионат для Java-разработчиков Alfa Battle 2.0

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ