Delivery Club и «Яндекс» запустили доставку еды на горнолыжных курортах в Сочи

Delivery Club и «Яндекс.Еда» начали доставлять еду туристам на горнолыжных курортах в Сочи. Сервис заработал в Красной Поляне, селе Эсто-Садок и Розе Хутор.
О запуске доставки еды на курортах в Сочи RB рассказали представители «Яндекс.Еды» и Delivery Club.
Фото: пресс-служба «Яндекс.Еды»
Сервис «Яндекса.Еда» привозит заказы на курорты Красной Поляны на высоте 540 м и 960 м, а также на Розу Плато на высоте 1170 м. Курьеры доставят еду в отели и определенные места возле подъемников. Вскоре еду можно будет заказать прямо на склон – доставкой будут заниматься райдеры.
Фото: пресс-служба Delivery Club
Delivery Club ранее работал на горнолыжных курортах в Сочи в формате маркетплейса. Теперь у сервиса есть собственная служба доставки. В планах Delivery Club – запустить доставку продуктов и товаров из местных магазинов.
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