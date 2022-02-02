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Delivery Club и «Яндекс» запустили доставку еды на горнолыжных курортах в Сочи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Delivery Club и «Яндекс.Еда» начали доставлять еду туристам на горнолыжных курортах в Сочи. Сервис заработал в Красной Поляне, селе Эсто-Садок и Розе Хутор.

Delivery Club и «Яндекс» запустили доставку еды на горнолыжных курортах в Сочи

О запуске доставки еды на курортах в Сочи RB рассказали представители «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Еды»

Сервис «Яндекса.Еда» привозит заказы на курорты Красной Поляны на высоте 540 м и 960 м, а также на Розу Плато на высоте 1170 м. Курьеры доставят еду в отели и определенные места возле подъемников. Вскоре еду можно будет заказать прямо на склон – доставкой будут заниматься райдеры.

Фото: пресс-служба Delivery Club

Delivery Club ранее работал на горнолыжных курортах в Сочи в формате маркетплейса. Теперь у сервиса есть собственная служба доставки. В планах Delivery Club – запустить доставку продуктов и товаров из местных магазинов.

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