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Социальных предпринимателей бесплатно научат готовиться к грантовым конкурсам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальных предпринимателей бесплатно научат готовиться к участию в грантовых конкурсах – от подачи заявки до оптимизации бизнес-процессов в рамках грантового проекта. Образовательный онлайн-курс с 22 июня по 30 июля 2021 года проведет «Лаборатория социального предпринимательства».

Социальных предпринимателей бесплатно научат готовиться к грантовым конкурсам

Зарегистрироваться можно на сайте курса или через telegram-бота. Там же можно получать актуальную информацию о преподавателях курса.

Онлайн-курс, в котором могут участвовать предприниматели из любого региона России, продлится с 22 июня по 31 июля 2021 и научит следующему:

  • как правильно составлять заявки на грант и правильно работать с казначейскими счетами;
  • как эффективно реализовывать проект в сфере социального предпринимательства с привлечением гранта;
  • как выходить за рамки того, что уже есть в бизнесе, и генерировать новые идеи для развития;
  • как формировать воронки продаж и тратить на продвижение меньше, а зарабатывать больше;
  • как и когда выходить в онлайн, определять подходящие форматы и масштабироваться;
  • как оптимизировать бизнес-процессы и находить альтернативы дорогостоящим сервисам;
  • как искать, удерживать и мотивировать сотрудников, а также грамотно определять их заработную плату;
  • как и когда переходить к делегированию и «отпускать» задачи.

Организаторы курса отметили, что в грантовом конкурсе в рамках программы поддержки социальных предпринимателей Минэкономразвития России могут участвовать только те, кто внесен в реестр социальных предприятий. Те, кто внесен в этот реестр впервые, могут претендовать на грант только при наличии сертификата о прохождении профильной обучающей или акселерационной программы. Прохождение курса «Лаборатории социального предпринимательства» как раз подразумевает получение сертификата.

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Фото: Shutterstock.com

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