Средний курс доллара в 2023 году составит 76,5 рубля — прогноз Минэкономразвития

Средний курс доллара США в 2023 году составит 76,5 рубля, поделились своим прогнозом в Минэкономразвития. В ближайшие годы в министерстве ожидают плавного ослабления рубля – банкиры же говорят о росте курса доллара к лету до 90 рублей.
Минэкономразвития поделилось своим прогнозом о курсе рубля. По словам главы министерства Максима Решетникова, среднегодовой курс российской валюты составит 76,5 рубля.
В 2024-2026 годах Решетников ожидает «плавное ослабление рубля». Минэкономразвития рассчитывает на восстановление несырьевого энергетического экспорта с переориентацией на рынки «дружественных» стран, отметил Решетников.
В бюджет на 2023 год был заложен среднегодовой курс доллара США в 68,3 рубля – такой прогноз Минэкономразвития давало в сентябре 2022 года.
При росте импорта и резких изменений цен на нефть курс доллара США в третьем квартале 2023 года может вырасти до 90 рублей, считают в «Альфа-Банке». Основным негативным фактором для рубля является отток корпоративного капитала, отметила главный экономист организации Наталия Орлова.
Фото на обложке: diy13 /
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