Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировала курс доллара и евро до конца весны

В течение весны 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 88-95 рублей, а евро – 92-102 рублей. Текущую ситуацию в рубле можно охарактеризовать как «президентское ралли», но не без некоторых коррекций, сообщила RB.RU ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Курс рубля зависит от динамики цен на нефть и от макроэкономической ситуации в России, включая состояние торгового баланса и доходов госбюджета, и весна 2024 года не будет исключением, считают в Freedom Finance Global.Цена нефти Brent растет с начала года и держится значительно выше $80 за баррель, а дисконт Urals к Brent не очень высок, и не превышает $15-20 с барреля. У России есть возможность по-прежнему получать нефтегазовые сверхдоходы, которые она и получает. Это благоприятные для рубля факторы, которые не позволяют ему пока упасть, отметила Мильчакова.
Главным событием для рубля и вообще для экономической, деловой и политической жизни в России станут итоги выборов президента России. Текущую ситуацию в рубле можно охарактеризовать как «президентское ралли», но не без некоторых коррекций.
По мнению эксперта, после объявления итогов президентских выборов в РФ начнется и несколько месяцев будет продолжаться переходный период, связанный с плановой отставкой действующего и формированием нового правительства, что периодически может вызвать резкие колебания рублевых пар в течение всей весны.
Курс валюты в марте
Во второй половине марта на рубль будут оказывать влияния решения по монетарной политике ФРС и Банка России. В Freedom Finance Global предположили, что ФРС снова оставит процентные ставки без изменений, а риторика американского регулятора может значительно смягчиться, что приведет к ослаблению доллара и укреплению рубля.
Курс валюты в апреле
22 марта Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. С высокой вероятностью ключевая ставка останется неизменной на уровне в 16%, что для рубля не будет как минимум отрицательным фактором. До конца апреля рублю не будет позволять сильно упасть требование об обязательной продаже экспортерами валютной выручки.
Курс валюты в мае
К ослаблению рубля в мае может привести отмена этого ограничения для экспортеров. Рисками для российской валюты остаются новые санкции ЕС и США, среди которых теоретически могут быть санкции против Мосбиржи, что будет означать фактический запрет для России на биржевую торговлю долларом и евро, и может привести к сильному обвалу рубля, но вероятность наступления такого развития событий аналитик считает очень небольшой в течение всего года.
Фото на обложке: alexfan32 /
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