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GeekBrains набирает студентов на интенсив по дизайну интерьеров
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Евгения Хрисанфова
1 и 2 августа состоится онлайн-интенсив от GeekBrains для тех, кто хотел бы освоить профессию дизайнера интерьеров. Участники узнают, как создавать дизайн-проекты, и разработают собственный эскиз. Курс платный, а количество мест ограничено.
GeekBrains набирает студентов на интенсив по дизайну интерьеровЕвгения Хрисанфова
Студенты разберут следующие темы:
- чем занимается дизайнер интерьера;
- что необходимо тому, кто хочет начать свой путь в этой профессии;
- как работать с пространством;
- чем отличаются жилые и общественные интерьеры;
- как подбирать цвета и искать нужный стиль;
- как создаются эскизы проектов в Adobe Photoshop и другие.
Участники онлайн-интенсива разработают свои проекты, которые смогут добавить в портфолио, и получат обратную связь о работе.
Преподаватели курса:
- Ирина Сафонова, ведущий дизайнер студии Mospace, закончила МАрхИ и Архитектурную Ассоциацию в Лондоне.
- Ирина Суковатова, основатель и руководитель студии архитектуры и дизайна Is Architects, выпускница МАрхИ.
Узнать подробности и записаться на онлайн-интенсив можно на сайте.
Фото на обложке: Toa Heftiba/Unsplash
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