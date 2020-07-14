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GeekBrains набирает студентов на интенсив по дизайну интерьеров

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 и 2 августа состоится онлайн-интенсив от GeekBrains для тех, кто хотел бы освоить профессию дизайнера интерьеров. Участники узнают, как создавать дизайн-проекты, и разработают собственный эскиз. Курс платный, а количество мест ограничено.

GeekBrains набирает студентов на интенсив по дизайну интерьеров

Студенты разберут следующие темы:

  • чем занимается дизайнер интерьера;
  • что необходимо тому, кто хочет начать свой путь в этой профессии;
  • как работать с пространством;
  • чем отличаются жилые и общественные интерьеры;
  • как подбирать цвета и искать нужный стиль;
  • как создаются эскизы проектов в Adobe Photoshop и другие.

Участники онлайн-интенсива разработают свои проекты, которые смогут добавить в портфолио, и получат обратную связь о работе.

Преподаватели курса:

  • Ирина Сафонова, ведущий дизайнер студии Mospace, закончила МАрхИ и Архитектурную Ассоциацию в Лондоне.
  • Ирина Суковатова, основатель и руководитель студии архитектуры и дизайна Is Architects, выпускница МАрхИ.

Узнать подробности и записаться на онлайн-интенсив можно на сайте.

Фото на обложке: Toa Heftiba/Unsplash

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