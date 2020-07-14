1 и 2 августа состоится онлайн-интенсив от GeekBrains для тех, кто хотел бы освоить профессию дизайнера интерьеров. Участники узнают, как создавать дизайн-проекты, и разработают собственный эскиз. Курс платный, а количество мест ограничено.

GeekBrains набирает студентов на интенсив по дизайну интерьеров