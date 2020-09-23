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GeekBrains запустил курс по HR-аналитике

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

26 октября начнется семимесячный онлайн-курс по HR-аналитике от GeekBrains. В программе — инструменты анализа, организация исследований и другие темы.

GeekBrains запустил курс по HR-аналитике

По словам организаторов, курс подойдет начинающим аналитикам, опытным HR-специалистам, HR-бизнес-партнерам и владельцам бизнеса, которые хотят лучше понимать тему найма персонала.

Преподаватели курса — специалисты консалтингового агентства Ancor:

  • Владимир Фадеев, заместитель руководителя практики;
  • Анна Дмитриева, руководитель практики HR-консалтинг.

На курсе участники узнают:

  • какие существуют методы анализа;
  • как пользоваться Excel, Microsoft Power BI, языком Python и другими инструментами;
  • как оценивать компетенции и эффективность сотрудников;
  • каким образом автоматизировать подбор персонала;
  • что нужно для организации исследования рынка труда и т.д.

Студенты прослушают лекции, выполнят практические задания, подготовят итоговую работу, а также получат обратную связь и удостоверение о профессиональной переподготовке.

Узнать подробности и записаться на курс можно по ссылке.

Фото на обложке: Frame Studio / Shutterstock

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