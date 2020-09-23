GeekBrains запустил курс по HR-аналитике
26 октября начнется семимесячный онлайн-курс по HR-аналитике от GeekBrains. В программе — инструменты анализа, организация исследований и другие темы.
По словам организаторов, курс подойдет начинающим аналитикам, опытным HR-специалистам, HR-бизнес-партнерам и владельцам бизнеса, которые хотят лучше понимать тему найма персонала.
Преподаватели курса — специалисты консалтингового агентства Ancor:
- Владимир Фадеев, заместитель руководителя практики;
- Анна Дмитриева, руководитель практики HR-консалтинг.
На курсе участники узнают:
- какие существуют методы анализа;
- как пользоваться Excel, Microsoft Power BI, языком Python и другими инструментами;
- как оценивать компетенции и эффективность сотрудников;
- каким образом автоматизировать подбор персонала;
- что нужно для организации исследования рынка труда и т.д.
Студенты прослушают лекции, выполнят практические задания, подготовят итоговую работу, а также получат обратную связь и удостоверение о профессиональной переподготовке.
Узнать подробности и записаться на курс можно по ссылке.
Фото на обложке: Frame Studio / Shutterstock
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