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Академия разработки MediaSoft открывает бесплатный онлайн-курс по тестированию

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 февраля стартует бесплатный онлайн-курс по тестированию мобильных и веб-приложений от академии разработки MediaSoft. Программа подойдет как новичкам, так и QA-специалистам, которые уже работают на проектах. 

Академия разработки MediaSoft открывает бесплатный онлайн-курс по тестированию

Обучение продлится два месяца на YouTube-канале академии, в течение которых студенты изучат все инструменты и подходы, которыми пользуются тестировщики в работе. 

В программе 10 лекций по темам:

  • задачи тестировщика и его роль в разработке ПО;
  • основы ручного и автоматизированного тестирования;
  • техники тестирования мобильных/веб-приложений и backend;
  • основные инструменты тестировщика: тест-кейсы, баг-репорт, GIT, Postman, Charles, SoapUI, работа с базами данных, техники тест-дизайна.

После каждой лекции преподаватели будут давать практические задания для закрепления материала — задачи из реальной практики. Занятия проведут QA-специалисты с опытом работы на проектах X5 Retail Group, «Связного», «Перекрестка», Sunlight, Михайловского театра Санкт-Петербурга и других. 

Для участия нужна только регистрация. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock

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