Академия разработки MediaSoft открывает бесплатный онлайн-курс по тестированию

16 февраля стартует бесплатный онлайн-курс по тестированию мобильных и веб-приложений от академии разработки MediaSoft. Программа подойдет как новичкам, так и QA-специалистам, которые уже работают на проектах.

Обучение продлится два месяца на YouTube-канале академии, в течение которых студенты изучат все инструменты и подходы, которыми пользуются тестировщики в работе.

В программе 10 лекций по темам:

задачи тестировщика и его роль в разработке ПО;

основы ручного и автоматизированного тестирования;

техники тестирования мобильных/веб-приложений и backend;

основные инструменты тестировщика: тест-кейсы, баг-репорт, GIT, Postman, Charles, SoapUI, работа с базами данных, техники тест-дизайна.

После каждой лекции преподаватели будут давать практические задания для закрепления материала — задачи из реальной практики. Занятия проведут QA-специалисты с опытом работы на проектах X5 Retail Group, «Связного», «Перекрестка», Sunlight, Михайловского театра Санкт-Петербурга и других.

Для участия нужна только регистрация. Подробнее — на сайте.