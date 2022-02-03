Академия разработки MediaSoft открывает бесплатный онлайн-курс по тестированию

16 февраля стартует бесплатный онлайн-курс по тестированию мобильных и веб-приложений от академии разработки MediaSoft. Программа подойдет как новичкам, так и QA-специалистам, которые уже работают на проектах.
Обучение продлится два месяца на YouTube-канале академии, в течение которых студенты изучат все инструменты и подходы, которыми пользуются тестировщики в работе.
В программе 10 лекций по темам:
- задачи тестировщика и его роль в разработке ПО;
- основы ручного и автоматизированного тестирования;
- техники тестирования мобильных/веб-приложений и backend;
- основные инструменты тестировщика: тест-кейсы, баг-репорт, GIT, Postman, Charles, SoapUI, работа с базами данных, техники тест-дизайна.
После каждой лекции преподаватели будут давать практические задания для закрепления материала — задачи из реальной практики. Занятия проведут QA-специалисты с опытом работы на проектах X5 Retail Group, «Связного», «Перекрестка», Sunlight, Михайловского театра Санкт-Петербурга и других.
Для участия нужна только регистрация. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Golubovy /
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