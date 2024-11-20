RB.RU и Альфа-Банк расскажут, как запустить и масштабировать бизнес на «Курсовой»

28 ноября в «Старт Хабе» на Красном Октябре пройдет масштабная конференция для предпринимателей «Курсовая» от RB.RU, платформы «Курс» и Альфа-Банка. Опытные предприниматели расскажут, как запустить и масштабировать бизнес, а также поделятся опытом и секретами успеха. Участие бесплатное.
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В программе:
- гайды, планы и инструкции для создания бизнес-плана и поиска клиентов;
- три трека докладов, среди спикеров — эксперты из Альфа-Банка, «Яндекс Директа», VK, «Фитмоста», «Джони и Клайд», Flowwow, «Нескучных финансов» и других компаний, а также тренер по речи и публичным выступлениям Седа Каспарова;
- нетворкинг с ведущими предпринимателями и экспертами.
Мероприятие будет полезно всем, кто хочет запустить бизнес, а также действующим предпринимателям, которые хотят систематизировать знания, найти точки роста, новые бизнес-знакомства и вдохновиться.
Завершится «Курсовая» яркой студенческой дискотекой. Подробности и регистрация — на сайте. Для зарегистрировавшихся организаторы подготовили приветственный бонус — 30 бесплатных материалов по налогам.
Фото на обложке: visualspace /
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