28 ноября в «Старт Хабе» на Красном Октябре пройдет масштабная конференция для предпринимателей «Курсовая» от RB.RU, платформы «Курс» и Альфа-Банка. Опытные предприниматели расскажут, как запустить и масштабировать бизнес, а также поделятся опытом и секретами успеха. Участие бесплатное.

RB.RU и Альфа-Банк расскажут, как запустить и масштабировать бизнес на «Курсовой»

https://rb.ru/news/kursovaya/

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