47% работодателей оплачивают сотрудникам курсы повышения квалификации, но в избранном порядке. 16% респондентов обеспечивают обучение всем кадрам. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберУниверситета», с результатами ознакомился RB.RU.

13% компаний предоставляют обучение сотрудникам каждый месяц, 3% респондентов отметили, что обучают персонал каждые два месяца, а 10% — раз в квартал.

36% компаний отводят на оплату обучения для сотрудников отдельную статью бюджета. 23% организаций используют бюджет отдела кадров (HR), 19% выделяют средства на каждого сотрудника, а 16% тратят бюджет подразделения, сотрудники которого проходят обучение. И только 3% участников исследования ищут возможности для бесплатного обучения сотрудников.

78% представителей бизнеса тратят менее 10% своих ежемесячных расходов на обучение сотрудников. 19% респондентов расходуют от 11 до 25%, а 3% опрошенных от 26-50% ежемесячного бюджета.

По словам экспертов «СберУниверситета», сейчас одним из ключевых приоритетов для компаний является операционная эффективность, которая в том числе предполагает качественное развитие команд, адаптацию бизнес-модели и внедрение современных инструментов управления.

Кроме того, наблюдается спрос на развитие мягких навыков. Сейчас компаниям критически важно, чтобы руководители и команды умели быстро адаптироваться и принимать решениям. Например, руководители стремятся к получению компетенций, направленных на управление изменениями, формирование гибких команд и проектных офисов.

В опросе участвовали представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты, предоставляющие обучение сотрудникам. Размер выборки — более 220 респондентов.

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