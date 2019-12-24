Открылся набор на курсы управления бизнесом в IT
ФРИИ запускает курсы для владельцев и топ-менеджеров технологических стартапов — «Управление бизнесом в IT». Он построен на образовательной программе акселератора фонда.
Участников ждут семинары и мастер-классы от экспертов: специалистов ФРИИ, руководителя OneTwoTrip for Business Никиты Булгакова, основателя рекрутингового агентства DigitalHR Екатерины Гавриловой, основателя Magic Ink Ильи Красинского и многих других.
Всего в программе 10 занятий, на которых студенты узнают:
- как масштабировать бизнес;
- как привлекать инвестиции;
- как искать и проверять идеи;
- как нанимать и удерживать сотрудников;
- как считать KPI и правильно ставить задачи;
- как сокращать издержки и повышать окупаемость инвестиций.
Также владельцы бизнеса изучат методологию развития клиента (Customer Development) и особенности юнит-экономики.
Занятия будут проходить с 31 января по 29 февраля в Москве по адресу Мясницкая улица, дом 13, строение 18. Подробности программы и стоимость можно узнать на сайте курса.
Фото на обложке: Joseph Gruenthal/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter