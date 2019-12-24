Открылся набор на курсы управления бизнесом в IT

ФРИИ запускает курсы для владельцев и топ-менеджеров технологических стартапов — «Управление бизнесом в IT». Он построен на образовательной программе акселератора фонда.

Участников ждут семинары и мастер-классы от экспертов: специалистов ФРИИ, руководителя OneTwoTrip for Business Никиты Булгакова, основателя рекрутингового агентства DigitalHR Екатерины Гавриловой, основателя Magic Ink Ильи Красинского и многих других.

Всего в программе 10 занятий, на которых студенты узнают:

как масштабировать бизнес;

как привлекать инвестиции;

как искать и проверять идеи;

как нанимать и удерживать сотрудников;

как считать KPI и правильно ставить задачи;

как сокращать издержки и повышать окупаемость инвестиций.

Также владельцы бизнеса изучат методологию развития клиента (Customer Development) и особенности юнит-экономики.

Занятия будут проходить с 31 января по 29 февраля в Москве по адресу Мясницкая улица, дом 13, строение 18. Подробности программы и стоимость можно узнать на сайте курса.

Фото на обложке: Joseph Gruenthal/Unsplash