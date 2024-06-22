Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировала курсы валют на июль 2024 года

В начале июля, по завершении налогового периода, рубль может подешеветь, такое бывает часто в начале практически любого месяца. Минфин также традиционно объявит объем покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу. И так как цены на нефть в июне оставались высокими, то Россия заработала валютные сверхдоходы, поэтому Минфин может увеличить объем покупок валюты в фонд, но, по мнению специалиста, это будут уже только юани.

Запрет торгов долларом и евро на Мосбирже может все еще отражаться на внебиржевых и биржевых курсах валют в том виде, что предложение валюты будет высоким, а спрос на нее будет снижаться. Обязательная продажа экспортерами валютной выручки по-прежнему осуществляется, хотя в большей степени продавать будут юани.

Спрос населения слабеет, так как доллар и евро становятся все более «токсичными» для россиян, и не вполне понятно, сохранятся ли биржевые торги юанем в России, так как Народный Банк Китая тоже может опасаться вторичных санкций, отмечает Мильчакова.

Для рубля будет важным решение Банка России по ключевой ставке, которое будет объявлено 26 июля. В Freedom Finance Global предполагают, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1-1,5 п. п. достаточно высока. Это может повлиять на укрепление рубля в конце июля, вместе с налоговым периодом. Аналитики также не исключают объявления о новых санкциях США и ЕС против российского бизнеса, которые могут в краткосрочном периоде негативно повлиять на рубль. В связи с этим в течение июля рубль может быть подвержен достаточно существенным колебаниям, подытожила Наталья Мильчакова.

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