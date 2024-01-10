Сооснователь YouDo Денис Кутергин стал совладельцем автодилера «Трак-Прайс.Ру»

Сооснователь маркетплейса услуг YouDo Денис Кутергин приобрел долю в ООО «Трак-Прайс.Ру». Сведения были внесены в ЕГРЮЛ 22 декабря 2023 года, обратил внимание RB.RU.
Гендиректору компании Сергею Цупило принадлежит 93%, Денису Кутергину — 3,5%, Эдуарду Гуриновичу — 3,5%. Стороны не ответили на запрос издания о деталях сделки.
ООО «Трак-Прайс.Ру» образовали в июле 2023 года в Москве. На сайте компании участникам рынка предлагается пройти регистрацию, выбрав подходящую роль — клиент, менеджер ДЦ, брокер, кузовостроитель, менеджер лизинговой компании, автосалон, агент.
По данным сервиса Rusprofile, размер уставного капитала «Трак-Прайс.Ру» — 20 тыс. рублей, основной вид деятельности — торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Средняя выручка отрасли в России в 2022 году составляла 617 млн рублей.
Ранее Денис Кутергин рассказывал об опыте наставничества и мотивации работать с компании, а также зачем предпринимателю ментор. Предприниматель в интервью говорил о планах «сделать три больших бизнеса», но речь шла не об инвестициях в какие-либо проекты, а «дойти самому с нуля до условного IPO».
Фото на обложке: из архива Дениса Кутергина
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