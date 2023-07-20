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Власти Кувейта запретили любые операции с криптовалютой

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Финансовый регулятор Кувейта CMA (Capital Markets Authority) выпустил циркуляр, в котором операции с криптовалютами и любыми другими цифровыми активами признаются незаконными. Власти объясняют свое решение заботой и жителях страны.

Власти Кувейта запретили любые операции с криптовалютой

На сайте финансового регулятора Кувейта CMA (Capital Markets Authority) был опубликован текст нового циркуляра, запрещающего операции с криптовалютами и любыми другими цифровыми активами. Согласно документу, нарушители закона будут приравнены к тем, кто занимается отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Помимо полного запрета на майнинг, инвестиции в криптовалюту и использование токенов в качестве платежного средства, в документе также отмечается, что власти Кувейта запрещают выдавать любые лицензии, позволяющие компаниям предоставлять связанные с цифровыми активами услуги.

Несмотря на то, что в последние годы ОАЭ методично создавали площадку для развития криптоиндустрии, страны Ближнего Востока в среднем негативно относятся к криптовалютам. В Саудовской Аравии и Катаре, например, действует аналогичный Кувейтскому запрет на покупку и хранение криптовалюты.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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