«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» получат данные о покупках россиян

Совместная компания «Газпром-медиа» и оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком» — «Квант» — будет покупать большие данные у трех крупнейших фискальных операторов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон.

«Квант» договорился об эксклюзивном партнерстве с операторами фискальных данных (ОФД) «Платформа ОФД», «Такском» и «Первый ОФД». Вместе три оператора занимают 60% рынка в стране.

ОФД будут поставлять «Кванту» обезличенные данные о покупках россиян. Контракт не запрещает операторам сотрудничать с контрагентами по другим видам услуг — например, предоставлять отчеты ритейлерам.

«Квант» агрегирует большие данные для продажи рекламы. Компания будет использовать данные о покупках россиян для таргетирования рекламы на интернет-платформах: в рекламных сетях «Яндекса» и Mail.ru Group, Facebook, Instagram и на сайтах «Газпром-медиа».

Поставки обезличенных данных об офлайн-покупках россиян должны повысить точность онлайн-рекламы, а также позволить анализировать продажи до и после рекламной кампании, говорят представители ОФД.

Обезличенные данные дают усредненную информацию о покупках отдельных брендов или товарных категорий, позволяют рассчитать конверсию из просмотра рекламы в покупку, их уже используют для отчетов по продажам в ритейле и анализа рекламных кампаний на ТВ.

51% компании «Квант» принадлежит «Газпром-медиа», 49% — оператору Wi-Fi «МаксимаТелеком».

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