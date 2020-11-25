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В России запустилась Национальная квантовая лаборатория

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В России запускается новый федеральный проект под названием «Национальная квантовая лаборатория». Он объединит университеты, научные центры, технологические компании, стартапы и финансовые организации. Об этом Rusbase сообщили представители консорциума.

В России запустилась Национальная квантовая лаборатория

Консорциум создается под эгидой Госкорпорации «Росатом». Первыми в Национальную квантовую лабораторию (НКЛ) вступили:

  • СП «Квант» (организация «Росатома»);
  • НИУ «ВШЭ»;
  • НИТУ «МИСиС»;
  • МФТИ (НИУ);
  • Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН;
  • Российский квантовый центр;
  • Фонд «Сколково».

Впоследствии число участников консорциума будет расширен. 

НКЛ займётся реализацией национальной дорожной карты по квантовым вычислениям. Кадровый резерв для лаборатории создадут за счёт запуска образовательных программ по квантовой тематике начиная со школьного уровня и внедрения стандартов подготовки/переподготовки специалистов.

На территории «Сколково» будет построен центр нанофабрикации и передовой лабораторный комплекс. Закупленное оборудование будет использовано как для открытия новых лабораторий, так и для усовершенствования существующих лабораторных комплексов участников НКЛ.

Национальную квантовую лабораторию возглавил Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом».

«Запуск НКЛ — ключевой шаг для развития отечественной индустрии квантовых технологий. Консолидация основных участников локального рынка — это правильная и очень логичная мера, к которой уже пришли американские, азиатские и европейские коллеги. Обмен компетенциями, наработками и информацией, взаимопомощь и выступление под единым брендом значительно укрепляют национальное положение на глобальной арене», — подчеркнул Юнусов.

Для участия в НКЛ будут привлекаться и зарубежные эксперты по тем направлениям, которые на данный момент не представлены на должном уровне. В итоге студенты, аспиранты и постдоки смогут использовать опыт мировых ученых в разработке отечественного квантового компьютера.

Члены консорциума получат методическую, маркетинговую и аналитическую поддержку своей деятельности, включая помощь в поиске кадров и привлечении партнеров. Команды стартапов среди прочего — приоритетный доступ к инкубатору и акселератору.

Фото: Konstantin Savusia / Shutterstock

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