Правительство РФ увеличило квоты на вывоз удобрений до конца мая

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении квот на вывоз минеральных удобрений российскими производителями. До 31 мая они смогут поставлять на экспорт существенно больший объем сырья.
Эта мера стала необходимой в связи с санкциями. По информации пресс-службы кабмина, возникает риск простоя производств: на внутреннем рынке спрос невысок, а западные партнеры выдерживают паузу.
Следовательно, чтобы помочь отечественным производителям и поддержать из в непростой момент, правительство расширяет их возможности и стимулирует выходить на рынки государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.
Изменения в квотах выглядят следующим образом:
- квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн и достигает примерно 5,7 млн тонн,
- квота на сложные удобрения увеличена на 466 тыс. тонн и достигает примерно 5,6 млн тонн.
Квоты НЕ распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию.
Постановление действует до 31 мая 2022 года.
Фото на обложке: Severin Candrian / Unsplash
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