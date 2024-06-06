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В Казахстане водителей «Яндекс Go» и inDrive могут отстранить от работы за быструю езду

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервисы заказа такси inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане. Соответствующий меморандум заключили агрегаторы и министерство транспорта республики.

В Казахстане водителей «Яндекс Go» и inDrive могут отстранить от работы за быструю езду

Анализировать работу водителей будут на основе отзывов и оценок пользователей. Водители также будут получать уведомления о необходимости проверки техсостояния машины и использования ремней безопасности.

До середины 2024 года компании намерены внедрить дополнительные функции в свои сервисы, с помощью которых пользователи с особыми потребностями смогут сообщать об индивидуальных запросах и необходимости наличия детского кресла.

Фото на обложке: Nurlan Tastanbekov / Shutterstock

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