В Казахстане водителей «Яндекс Go» и inDrive могут отстранить от работы за быструю езду

Сервисы заказа такси inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане. Соответствующий меморандум заключили агрегаторы и министерство транспорта республики.
Анализировать работу водителей будут на основе отзывов и оценок пользователей. Водители также будут получать уведомления о необходимости проверки техсостояния машины и использования ремней безопасности.
До середины 2024 года компании намерены внедрить дополнительные функции в свои сервисы, с помощью которых пользователи с особыми потребностями смогут сообщать об индивидуальных запросах и необходимости наличия детского кресла.
Фото на обложке: Nurlan Tastanbekov /
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