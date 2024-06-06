Сервисы заказа такси inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане. Соответствующий меморандум заключили агрегаторы и министерство транспорта республики.

В Казахстане водителей «Яндекс Go» и inDrive могут отстранить от работы за быструю езду