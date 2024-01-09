Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Казахстан отменил туристический взнос для иностранцев

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Казахстане с 9 января отменяется действовавший ранее туристический взнос для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

Казахстан отменил туристический взнос для иностранцев

На территории Казахстана теперь будет действовать нулевая ставка, отмечается в сообщении. Bed tax для иностранцев местные власти ввели в январе 2022 года, в начале прошлого года ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания установили по всей республике.

Ранее вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев говорил, что туристический сбор создает определенные неудобства как для местного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.

Фото на обложке: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес в Южной Африке
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт

ВОЗМОЖНОСТИ

09 января 2024

Gulfood 2024

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ