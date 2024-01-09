Казахстан отменил туристический взнос для иностранцев

В Казахстане с 9 января отменяется действовавший ранее туристический взнос для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

На территории Казахстана теперь будет действовать нулевая ставка, отмечается в сообщении. Bed tax для иностранцев местные власти ввели в январе 2022 года, в начале прошлого года ставки в размере от 1% до 5% от стоимости проживания установили по всей республике.

Ранее вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев говорил, что туристический сбор создает определенные неудобства как для местного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.

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