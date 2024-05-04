В Казахстане создали комитет по искусственному интеллекту

В Казахстане при местном Минцифры создали комитет, который будет заниматься развитием искусственного интеллекта.

Структура будет курировать реализацию государственной политики в сфере ИИ. Комитет подведомственен Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Сотрудники комитета займутся, в частности, координацией межсекторальных усилий в области искусственного интеллекта. Из постановления правительства следует, что ведомство будет играть главную роль в разработке нормативно-правовых актов, связанных с внедрением и использованием технологии.

Также комитет наделили полномочиями создавать специальный экспертный совет. При этом Минцифры Казахстана решило ликвидировать комитет геодезии и картографии.

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