«Лаборатория Касперского» разработает систему для защиты «умного» автомобиля от взлома

«Лаборатория Касперского» разработает систему безопасности для «умных» автомобилей — Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Ее можно будет установить на телематический или центральный блок автомобиля с архитектурой ARM.

Разработка поможет защитить машину от взлома, обеспечит безопасное обновление как самого шлюза, так и электронных блоков автомобиля по воздуху, позволит собирать логи с внутренней сети транспортного средства и отправлять их в центр мониторинга безопасности, сообщил ТАСС.

Толчком для разработки стала публикация нормативных документов по кибербезопасности в автопромышленности. Документы были подготовлены комиссией при ООН.

К 2024 году должна быть введена система верификации, которая обяжет производителей соблюдать требования кибербезопасности и встраивать системы защиты в автомобили на стадии конвейерного производства. Предполагается, что эти правила распространятся и на Россию.

Разработка «Лаборатории Касперского» предназначена для широкого круга автопроизводителей, в том числе тем компаниям, которые выпускают до 1 млн машин в год. У таких компаний часто недостаточно компетенций по кибербезопасности, отметили в пресс-службе «Лаборатории».

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